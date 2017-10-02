Naneli Ananaslı Smoothie
(2 Kişilik)
Malzemeler:
Yarım ananas, doğranmış ve dondurulmuş
1 adet portakal
Yarım çay bardağı su
Bir avuç nane yaprağı
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blenderda karıştırdıktan sonra soğuk olarak servis edin.
(2 Kişilik)
Yarım ananas, doğranmış ve dondurulmuş
1 adet portakal
Yarım çay bardağı su
Bir avuç nane yaprağı
Tüm malzemeleri blenderda karıştırdıktan sonra soğuk olarak servis edin.
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