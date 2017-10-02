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Naneli Ananaslı Smoothie

Naneli Ananaslı Smoothie

İçecek Tarifleri Bir yorum bırak

Naneli Ananaslı Smoothie
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Naneli Ananaslı Smoothie

(2 Kişilik)

Malzemeler:

Yarım ananas, doğranmış ve dondurulmuş

1 adet portakal

Yarım çay bardağı su

Bir avuç nane yaprağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blenderda karıştırdıktan sonra soğuk olarak servis edin.

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