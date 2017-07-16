Bayram Kahvaltısı

Her bayramın kahvaltısı ayrı bir heyecandır. Küçükler büyüklerin ziyaretine gider, küçükler büyür ve büyüklerinden öğrendiklerini, geleneğin izini sürerek günümüzde yaşatmak ister. Ben de öyle bir dönemin hayalini yaşadım ve torunlarım olsaydı, anne ve babalarıyla birlikte bana yani büyükanneleri İnci’ye bayram kahvaltısına ziyarete gelselerdi, onlara neler yapardım dedim ve kolları sıvadım. Hayali bile çok güzel!..

Limonata

(10-12 Servis İçin)

Malzemeler

8 adet büyük boy limon

2 adet yeşil limon (veya normal limon)

2 su bardağı toz şeker

10 su bardağı su

7-8 dal taze nane

Hazırlanışı

Limonların beyaz kısımlarını almadan kabuklarını rendeleyin. Daha sonra limonların suyunu sıkın.

Rendelediğiniz limon kabuklarını, limon suyunu, şekeri ve yıkayıp süzdüğünüz nane yapraklarını geniş bir kaba alın. Arada bir karıştırıp oda ısısında 1 saat kadar bekletin.

2 bardak suyu ayrı bir tencerede kaynatın.

Kaynayan suyu beklettiğiniz limonlu karışımın üzerine dökün ve içindeki şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Kalan suyu da ekleyin.

Limonatayı ince bir süzgeç ya da tülbent yardımı ile suyunu süzün.

Buzdolabında soğutup soğuk soğuk servis yapın.