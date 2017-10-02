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Milföy Pasta

(4 Kişilik)

Malzemeler:

9 adet hazır milföy hamuru

250 ml. süt

1 çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı un

1 tatlı kaşığı buğday nişastası

3 adet yumurtanın sarısı

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

Pudra şekeri

Frambuaz taneleri

Hazırlanışı:

Milföy hamurlarını hafif unlanmış tezgahta açıp ortadan ikiye kesin ve yağıl kağıt serili fırın tesisine dizin. Üzerlerini çatalla veya kürdanla delin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında, kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Krema için; Sütü, şekeri, unu, nişastayı, yumurta sarılarını ve vanilyayı sos tenceresine alın. Orta ateşte, muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Tereyağını ekleyin. Karıştırın. Birkaç taşım kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Pastayı 3 kat olacak şekilde, aralarına hazırladığınız kremayı ortasına sürerek tamamlayın. En son kata pudra şekeri serpin, frambuaz taneleri ile süsleyin. Hemen servis yapın.