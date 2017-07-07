Limonun en serin hali: Konsantre Limonata

Yaz aylarının en serinletici içeceklerinden limonatanın konsantre halini her daim buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz. İlk yapım aşamasında sürekli ovarak biraz emek istese de sonucunu görünce “Ne iyi yaptım, ellerime sağlık!” diyeceksiniz.

Limon Şerbeti

(3 Litre Limonata İçin)

Malzemeler:

1 kilo limon

1 parça zencefil (ceviz büyüklüğünde)

2-3 dal taze nane

2 litre su

500 gram toz şeker

Aşama:

Limonların kabuğunu, beyaz kısmı denk gelmeyecek şekilde rendeleyin.

Aşama:

Toz şekerle rendelediğiniz limon kabuklarını elinizle iyice ovun. Oda ısısında şeker eriyene kadar 1 saat bekletin.

Aşama:

Daha sonra limonun beyaz kısımlarını keskin bir bıçakla kesin. Limonun içini küpler halinde doğrayın. beklettiğiniz şekerli limon ile birlikte tekrar ovun. Zencefili ve taze naneleri de ekleyin. 10 dakika boyunca ovmaya devam edin.

Aşama:

İyice ovduğunuz karışımı süzgece alın, azar azar ılık su ilave ederek iyice süzülmesini sağlayın.

Aşama:

Limonlu sıvı karışımı isterseniz bir miktar buzdolabı poşetlerine, isterseniz buz kaplarına paylaştırın ve buzlukta dondurun. Limonata servisi için; 1 bardak soğuk suya birkaç limonatalı buz parçası, dilimlenmiş limon ve taze nane yaprakları ekleyin. Soğuk tüketin.