Enginar Ezmesi
(4 Kişilik)
Malzemeler:
6 adet büyük enginar (soyulmuş)
1 adet büyük boy tatlı soğan (iri küp doğranmış)
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım tatlı kaşığı deniz tuzu
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
300 gram taze iç bakla (kabuklarından ayrılmış)
1 adet orta boy havuç (iri küp doğranmış)
Yarım demet dereotu (kıyılmış)
1 adet portakalın suyu
1 adet limonun suyu
Yarım su bardağı içme suyu
Hazırlanışı:
Soğan ve havuçları zeytinyağında 8-9 dakika kavurun. Enginarları üzerine dizin ve diğer kalan malzemeleri ekleyin. Önce harlı ateşte, kaynamaya başlayınca da haﬁf ateşte 30-35 dakika arasında pişirin. Enginar, iç bakla ve havuç piştikten sonra dereotunu ekleyip altını kapatın. Tüm malzemeleri oda sıcaklığına geldikten sonra, yüksek devirli bir blenderde ezin. Soğuk servis yapın.