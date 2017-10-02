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Enginar Ezmesi

(4 Kişilik)

Malzemeler:

6 adet büyük enginar (soyulmuş)

1 adet büyük boy tatlı soğan (iri küp doğranmış)

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı deniz tuzu

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

300 gram taze iç bakla (kabuklarından ayrılmış)

1 adet orta boy havuç (iri küp doğranmış)

Yarım demet dereotu (kıyılmış)

1 adet portakalın suyu

1 adet limonun suyu

Yarım su bardağı içme suyu

Hazırlanışı:

Soğan ve havuçları zeytinyağında 8-9 dakika kavurun. Enginarları üzerine dizin ve diğer kalan malzemeleri ekleyin. Önce harlı ateşte, kaynamaya başlayınca da haﬁf ateşte 30-35 dakika arasında pişirin. Enginar, iç bakla ve havuç piştikten sonra dereotunu ekleyip altını kapatın. Tüm malzemeleri oda sıcaklığına geldikten sonra, yüksek devirli bir blenderde ezin. Soğuk servis yapın.