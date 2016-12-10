Ispanaklı Börek
Yarım kilo ıspanak
150 gram lor peyniri
3 adet yufka
1 adet soğan
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
Kırmızıbiber
Tuz
Havuç Tatlısı
4 adet havuç
1 paket petibör bisküvi
2 su bardağı şeker
200 gram krema
1 çay bardağı ceviz
1 çay bardağı Hindistan cevizi
Tavuklu Kapama
Yarım kilo tavuk eti
3 adet domates
10 adet arpacık soğan
Yarım demet maydonoz
1 tatlı kaşığı sirke
2 çorba kaşığı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı tuz
Karabiber
Kimyon
1 su bardağı su
içerik olarak yöresel damak tatlarına da yer verilir, osmanlı mutfağı ön plana çıkarılırsa bu alandaki büyük bir boşluğun doldurulacağı kanaatindeyiz. hayırlı çalışmalarınızın devamını arzu ederiz…..saygılarımızla…