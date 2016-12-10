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Havuç Tatlısı

Havuç Tatlısı

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Ispanaklı Börek

Yarım kilo ıspanak

150 gram lor peyniri

3 adet yufka

1 adet soğan

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

Kırmızıbiber

Tuz

 

Havuç Tatlısı

4 adet havuç

1 paket petibör bisküvi

2 su bardağı şeker

200 gram krema

1 çay bardağı ceviz

1 çay bardağı Hindistan cevizi

 

Tavuklu Kapama

Yarım kilo tavuk eti

3 adet domates

10 adet arpacık soğan

Yarım demet maydonoz

1 tatlı kaşığı sirke

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

Karabiber

Kimyon

1 su bardağı su

 

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Bir Yorum

  1. ali bal
    12 Aralık 2016 - 14:30

    içerik olarak yöresel damak tatlarına da yer verilir, osmanlı mutfağı ön plana çıkarılırsa bu alandaki büyük bir boşluğun doldurulacağı kanaatindeyiz. hayırlı çalışmalarınızın devamını arzu ederiz…..saygılarımızla…

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