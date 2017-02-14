Sebzeli Tart İçin Malzemeler
Hamuru için;
2 su bardağı un
2 çorba kaşığı tereyağ
1 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı su
İçi için;
1 adet soğan
1 adet kabak
6-7 adet mantar
1 çorba kaşığı un
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı kaşar rendesi
Çiğ Börek İçin Malzemeler
Hamuru için;
2 su bardağı un
1 adet yumurta
Yarım su bardağı su
Tuz
İçi için;
250 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet domates
Yarım demet maydanoz
1 çorba kaşığı su
Karabiber
Tuz
Herse İçin Malzemeler
2 adet patlıcan
4 adet domates
2 diş sarımsak
4 adet çarliston biber
1 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz