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zeytinyağlı barbunya

Zeytinyağlı Barbunya Tarifi

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Zeytinyağlı Barbunya İçin Malzemeler

1 kilo barbunya
1 adet soğan
3 adet domates
1 adet havuç
1 adet sivribiber
1 tatlı kaşığı salça
3 su bardağı su
2 adet kesme şeker
2 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz

İç Pilav İçin Malzemeler

2 su bardağı pirinç
50 gram ciğer
1 adet domates
1 çorba kaşığı kuş üzümü
1 çorba kaşığı dolma fıstığı
2 çorba kaşığı tereyağ
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı şeker
Yarım demet dereotu
Karabiber
Yenibahar
Tuz

Kızarmış Tavuk Butları İçin Malzemeler

6 adet tavuk budu
2 su bardağı un
2 su bardağı su
Karabiber
Krımızıbiber
Kimyon
Köri
Tuz

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