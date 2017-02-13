Soğanlı Üzümlü Bulgur Pilavı İçin Malzemeler
1 su bardağı ince bulgur
1 çay bardağı kuru üzüm
1 adet soğan
Yenibahar
Tuz
Tavuk Beyti İçin Malzemeler
500 gram tavuk göğüs eti
3 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kırmızı biber
Karabiber
Tuz
Çöp şişler
Kayısılı Muhallebi İçin Malzemeler
7-8 adet kayısı
1 litre süt
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı şeker
2 adet yumurta sarısı
2 çorba kaşığı nişasta
1 çorba kaşığı tereyağ
1 paket vanilya
Maydanoz Salatası İçin Malzemeler
1 adet maydanoz
2 demet sivri biber
4 diş sarımsak
1 adet limonun suyu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Pul biber
Tuz
2 adet domates