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karışık pilav

Karışık Pilav

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Karışık Pilav İçin Malzemeler

2 su bardağı pirinç
1 adet havuç
1 adet kabak
1 adet patates
1 adet patlıcan
1 su bardağı bezelye
2 çorba kaşığı tereyağ
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
2 su bardağı su
Karabiber
Tuz

Yufkalı Köfte İçin Malzemeler

300 gram kıyma
2 adet yufka
1 adet yumurta
2 adet soğan
4 dilim bayat ekmek
Yarım demet maydanoz
1 çay bardağı çekilmiş ceviz
Karabiber
Kimyon
Tuz
Çöp şiş

Çilekli Dondurmalı Puding İçin Malzemeler

10 adet çilek
1 adet çikolatalı puding
6 top vanilyalı dondurma
1 paket bisküvi
3 su bardağı süt
2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

OKU ➤  Yufkalı Köfte

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