Karışık Pilav İçin Malzemeler
2 su bardağı pirinç
1 adet havuç
1 adet kabak
1 adet patates
1 adet patlıcan
1 su bardağı bezelye
2 çorba kaşığı tereyağ
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
2 su bardağı su
Karabiber
Tuz
Yufkalı Köfte İçin Malzemeler
300 gram kıyma
2 adet yufka
1 adet yumurta
2 adet soğan
4 dilim bayat ekmek
Yarım demet maydanoz
1 çay bardağı çekilmiş ceviz
Karabiber
Kimyon
Tuz
Çöp şiş
Çilekli Dondurmalı Puding İçin Malzemeler
10 adet çilek
1 adet çikolatalı puding
6 top vanilyalı dondurma
1 paket bisküvi
3 su bardağı süt
2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz