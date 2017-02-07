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zeytinyağlı biber dolması

Zeytinyağlı Biber Dolması

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Zeytinyağlı Biber Dolması İçin Malzemeler

1 su bardağı pirinç
1 kilo dolmalı biber
1 su bardağı soğan rendesi
Yarım demet nane
Yarım demet maydanoz
1 çorba kaşığı kuş üzümü
1çorba kaşığı dolmalık fıstık
1 çorba kaşığı şeker
1 çay bardağı zeytinyağı
Karabiber
Yenibahar
Tuz

 

Patlıcanlı Börek İçin Malzemeler

Hamuru için;
2 su bardağı un
1 adet yumurta
3 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı kabartma tozu
Tuz
İçi için;
2 adet közlenmiş patlıcan
3 çorba kaşığı beyaz peynir
2 adet domates
2 diş sarımsak
Karabiber
Tuz
Üzeri için;
1 adet yumurta sarısı

 

Muzlu Kek İçin Malzemeler

2,5 su bardağı un
2 adet muz
Yarım su bardağı süt
2 adet yumurta
Yarım su bardağı esmer şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yarım su barağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tarçın
Tuz

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