Zeytinyağlı Biber Dolması İçin Malzemeler

1 su bardağı pirinç

1 kilo dolmalı biber

1 su bardağı soğan rendesi

Yarım demet nane

Yarım demet maydanoz

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

Karabiber

Yenibahar

Tuz

Patlıcanlı Börek İçin Malzemeler

Hamuru için;

2 su bardağı un

1 adet yumurta

3 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz

İçi için;

2 adet közlenmiş patlıcan

3 çorba kaşığı beyaz peynir

2 adet domates

2 diş sarımsak

Karabiber

Tuz

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Muzlu Kek İçin Malzemeler

2,5 su bardağı un

2 adet muz

Yarım su bardağı süt

2 adet yumurta

Yarım su bardağı esmer şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım su barağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tarçın

Tuz