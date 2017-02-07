Mide Hastalıklarına Doğal Çözüm: Kudret Narı

Kudret Narı’nın Diğer İsimleri

Papara, Acayip elma, Momordica charantina, Balsam apple, Momordica

Kabakgiller familyasından; tırmanıcı, ince gövdeli, bir yıllık bir bitkidir. Yaprakları saplı ve el gibi parçalıdır. Meyvesi olgunlaşınca, birbirinden ayrılır. Meyveleri 8-15 cm uzunluğunda, 4-10 cm eninde üzeri çıkıntılı ve uclara doğru sivricedir. Önce yeşil olan meyve, sonra olgunlaştıkca yavaş yavaş sarı ve nihayet altın sarısına dönüşür ve içinde 20-30 adet koyu kırmızı renkte fasulyeye benzer tohumları vardır. Ev ilaçlarında, zeytinyağı ile karıştırılarak kullanılır.

Yetiştirildiği Yerler

Vatanının doğu Hindistan olduğu tahmin edilen kud retnarı Afrika ve Asyanın tropik bölgeleri ile Türkiye ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerindede yetiştirilmektedir. Türkiye’nin genelikle Yalova ve Bursa civarında yetiştirilmektedir.

Toplanması – Saklanması

Sonbaharda toplanan meyveleri taze olarak yendiği gibi tohumlarından kudret narı yağı veya macunu yapılabilir.

Kudrete Narı’nın Faydaları

Kolit, ülser, 12 parmak, gastrit, asit fazlası gibi mide bağırsak sistemine bağlı tüm hastalıkları kalıcı ve kesin tedavi eder.

Karaciğeri destekler.

Egzama ve sedefe fayda verir.

Yara ve iltihapları giderir.

Bağırsak tembelliğini giderir.

Hücre yeniler.

Rahim yaralarına fayda verir.

Yanık ve yaralara lapası iyi gelir.

Aynı zamanda yüksek oranda E vitamini ve kaliteli protein içerir.

Kudrete Narı’nın Kullanım Şekli

Taze meyve için : Kudret narı, olgunları balla karıştırılarak tüketilebiliyor. Olgunlaşarak kavuniçi rengi alan meyve, tabakta eziliyor, bir miktar balla karıştırılıp, sabahları aç karnına 1 çorba kaşığı yeniliyor. Üzerine hiçbir şey kullanılmıyor.

Tazesinin olmadığı zaman : Çekirdekleri temizlenen kudret narı, küçük küçük doğrandıktan sonra bir kiloluk bala karıştırılıyor. Ağzı kapalı şekilde bir ay kadar bekletilen karışım, hafif sulanabilir. Şeker hastalarının bu karışımı almalarının sakıncalı olabileceğini, bu nedenle zeytinyağı ile kullanımın daha uygundur. Zeytinyağı, meyvenin içindeki etmenleri daha kolay emer.

Halis zeytinyağı içinde 6 ay bekletilen kudret narı ise her sabah bir çorba kaşığı tabağa konularak, 1 çorba kaşığı süzme balla karıştırılarak aç karna yeniliyor.Olgun meyveler bir kavanozun içerisine zeytinyağı ile konuyor. Ağzı kapatılan kavanoz bir ay bekletiliyor. Daha sonra aç karnına yemeklerden önce alınması öneriliyor. Hastanın rahatsızlığının şiddetine göre günde üç öğünden önce aç karnına bir kaşık alınabilir.

Diğer Kullanımlar İçin

Yanıklar, kesikler ve yaralar için kullanılıyor.

Kadınların vajina yaraları için de kullandığı zeytinyağında bekletilmiş kudret narı, açık yaralar için ise en çabuk iyileştirici olarak biliniyor.

Egzama, yara gibi cilt hastalıklarında da iyileştirici özelliğe sahiptir.

Mide Hastalıkları İçin Kudretnarı Nasıl Kullanılır?

Kudret narının farklı kullanım şekilleri vardır. Kudret narının nasıl kullanıldığını maddeler halinde açıklayalım. Kudretnarı nasıl tüketilir öğrenelim.

* Taze kudret narı meyvesi olgunlaşınca ezilir ve balla karıştırılıp kullanılabilir. Kudret narı bitkisinin kullanılan kısmı meyveleridir. Çekirdekleri zehirli olabileceğinden çekirdeklerinden temizlenerek kullanılması gerekir.

* Kudret narı meyvesi genel olarak balla veya zeytinyağı ile karıştırılarak hazırlanır.

* Kullanıma hazır şekliyle satılan ballı kudret narı macunu ürünlerini doğal ürün satan yerlerden temin edebilirsiniz.

* Kudret narı meyvesi ve zeytinyağıyla hazırlanmış ürünler de yine doğal ürün marketlerinden alınabilir.

*Sabah ve akşam yemek öncesi bir tatlı kaşığı alınır.

*Kudret narı kapsül olarak da satılmaktadır. Günde 2- 3 kez alınabilir.