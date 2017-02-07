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Soğanlı Ekmek

Soğanlı Ekmek Nasıl Yapılır?

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Soğanlı Ekmek İçin Malzemeler

3 su bardağı un
1 adet soğan
1 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı toz maya
4 çorba kaşığı sıvıyağ
1 subardağı ılık su
2 diş sarımsak
Tuz

Fırında Patates Cipsleri İçin Malzemeler

2 adet patates
1 tatlı kaşığı salça
1 çorba kaşığı mısır unu
2 çorba kaşığı sıvıyağ
Kırmızıbiber
Karabiber
Tuz

Zeytinli Kepekli Kurabiye İçin Malzemeler

1 su bardağı tam buğday unu
1 su bardağı kahverengi şeker
2 su bardağı kepekli un
Yarım su bardağı kepek
Yarım su bardağı sıvıyağ
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 adet yumurta
Tuz

Saçaklı sandviç için malzemeler

7-8 adet sandviç ekmeği
1 paket labne peyniri
1 çorba kaşığı beyaz peynir
6 çorba kaşığı tereyağ
1 çorba kaşığı maydanoz

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