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Zeytinyağlı Bezelye

Zeytinyağlı Bezelye Tarifi

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Zeytinyağlı Bezelye İçin Malzemeler

2 adet patates
2 sdet havuç
2 su bardağı bezelye
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 adet kesme şeker
1 su bardağı sıcak su
Derotu
Karabiber
Tuz

 

Ekmek Kırıntılı Makarna İçin Malzemeler

2 su bardağı makarna
4 dilim ekmek
2 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı maydanoz
Karabiber
Tuz

 

Kolay Kadınbudu Köfte İçin Malzemeler

500 gram kıyma
3 adet soğan
1 çay bardağı pirinç
2 çorba kaşığı kaşar peyniri rendesi
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
1 tatlı kaşığı kekik
Karabiber
Tuz
Kızartmak için
1 çay bardağı un
2 adet yumurta
Çiçek yağı

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