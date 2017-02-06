Zeytinyağlı Bezelye Tarifi

Zeytinyağlı Bezelye İçin Malzemeler
2 adet patates
2 sdet havuç
2 su bardağı bezelye
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 adet kesme şeker
1 su bardağı sıcak su
Derotu
Karabiber
Tuz
Ekmek Kırıntılı Makarna İçin Malzemeler
2 su bardağı makarna
4 dilim ekmek
2 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı maydanoz
Karabiber
Tuz
Kolay Kadınbudu Köfte İçin Malzemeler
500 gram kıyma
3 adet soğan
1 çay bardağı pirinç
2 çorba kaşığı kaşar peyniri rendesi
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
1 tatlı kaşığı kekik
Karabiber
Tuz
Kızartmak için
1 çay bardağı un
2 adet yumurta
Çiçek yağı