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doğum günü pastası

Doğum Günü Pastası Nasıl Yapılır?

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Peynirli Poğaça İçin Malzemeler

1 adet yumurta
1 adet yumurtanın akı
1 su bardağı beyaz peynir
Yarım limon suyu
1 paket kabartma tozu
3 çorba kaşığı tereyağ
Aldığı kadar un
Maydanoz
Tuz

 

Tırtıl Köfte İçin Malzemeler

300 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet yumurta
2 silim ekmek içi
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
2 adet çöp şiş

 

Elmalı Kurabiye İçin Malzemeler

2 çorba kaşığı yoğurt
3 çorba kaşığı tereyağ
4 çorba kaşığı pudra şekeri
1 çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Yarım limon suyu
Aldığı kadar un
İçi için
2 adet elma
1 çay bardağı şeker
Ceviz
Tarçın

 

Doğum Günü Pastası İçin Malzemeler

Kreması için;
3 su bardağı süt
3 çorba kaşığı şeker
1 paket vanilya
1 çorba kaşığı tereyağ
Kekik ıslatmak için;
1 paket hazır pasta keki
1 su bardağı reçelli su
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
Süslemek için;
Çilek
Gıda boyası

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