Doğum Günü Pastası Nasıl Yapılır?

Peynirli Poğaça İçin Malzemeler

1 adet yumurta

1 adet yumurtanın akı

1 su bardağı beyaz peynir

Yarım limon suyu

1 paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı tereyağ

Aldığı kadar un

Maydanoz

Tuz

Tırtıl Köfte İçin Malzemeler

300 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

2 silim ekmek içi

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

2 adet çöp şiş

Elmalı Kurabiye İçin Malzemeler

2 çorba kaşığı yoğurt

3 çorba kaşığı tereyağ

4 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım limon suyu

Aldığı kadar un

İçi için

2 adet elma

1 çay bardağı şeker

Ceviz

Tarçın

Doğum Günü Pastası İçin Malzemeler

Kreması için;

3 su bardağı süt

3 çorba kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı tereyağ

Kekik ıslatmak için;

1 paket hazır pasta keki

1 su bardağı reçelli su

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Süslemek için;

Çilek

Gıda boyası