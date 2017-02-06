Doğum Günü Pastası Nasıl Yapılır?

Peynirli Poğaça İçin Malzemeler
1 adet yumurta
1 adet yumurtanın akı
1 su bardağı beyaz peynir
Yarım limon suyu
1 paket kabartma tozu
3 çorba kaşığı tereyağ
Aldığı kadar un
Maydanoz
Tuz
Tırtıl Köfte İçin Malzemeler
300 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet yumurta
2 silim ekmek içi
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
2 adet çöp şiş
Elmalı Kurabiye İçin Malzemeler
2 çorba kaşığı yoğurt
3 çorba kaşığı tereyağ
4 çorba kaşığı pudra şekeri
1 çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Yarım limon suyu
Aldığı kadar un
İçi için
2 adet elma
1 çay bardağı şeker
Ceviz
Tarçın
Doğum Günü Pastası İçin Malzemeler
Kreması için;
3 su bardağı süt
3 çorba kaşığı şeker
1 paket vanilya
1 çorba kaşığı tereyağ
Kekik ıslatmak için;
1 paket hazır pasta keki
1 su bardağı reçelli su
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
Süslemek için;
Çilek
Gıda boyası