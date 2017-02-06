Diyet Kıtır Tavuk İçin Malzemeler
4 adet tavuk göğüs eti
1 adet soğan
1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı limon suyu
Yarım su bardağı ekmek içi
Karabiber
Kekik
Tuz
Fırında Kabak Böreği İçin Malzemeler
4 adet kabak
4 adet taze soğan
1 su bardağı un
4 adet yumurta
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Karabiber
Tuz
Patates Topları İçin Malzemeler
4 adet patates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı su
3 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Karabiber
Pul biber
Tuz
Dondurmalı İrmik Tatlısı İçin Malzemeler
1 su bardağı irmik
1 su bardağı şeker
4 çorba kaşığı kakao
1 litre süt
Nane