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Diyet Kıtır Tavuk

Diyet Kıtır Tavuk

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Diyet Kıtır Tavuk İçin Malzemeler

4 adet tavuk göğüs eti
1 adet soğan
1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı limon suyu
Yarım su bardağı ekmek içi
Karabiber
Kekik
Tuz

Fırında Kabak Böreği İçin Malzemeler

4 adet kabak
4 adet taze soğan
1 su bardağı un
4 adet yumurta
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Karabiber
Tuz

 

Patates Topları İçin Malzemeler

4 adet patates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı su
3 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Karabiber
Pul biber
Tuz

Dondurmalı İrmik Tatlısı İçin Malzemeler

1 su bardağı irmik
1 su bardağı şeker
4 çorba kaşığı kakao
1 litre süt
Nane

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