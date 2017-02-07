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Tahinli Çörek

Tahinli Çörek

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Tahinli Çörek İçin Malzemeler

Hamuru için;
2 su bardağı un
1 çay bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı kuru maya
3 çorba kaşığı tereyağ
4 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet yumurta
Üzeri için;
4 çorba kaşığı şeker
1 su bardağı tahin
Susam

 

Arpacık Soğanlı Mantar Sote İçin Malzemeler

15-20 adet arpacık soğan
10-15 adet mantar
2 adet sivri biber
1 tatlı kaşığı un
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çay bardağı süt
Maydanoz
Karabiber
Tuz

 

Enginar Salatası İçin Malzemeler

4 adet enginar
1 çorba kaşığı un
2 limon
3 adet patates
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz

 

Kepekli Makarna İçin Malzemeler

1 paket kepekli makarna
4 çorba kaşığı haşlanmış mısır
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
Karabiber
Maydanoz

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Tahinli Çörek

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