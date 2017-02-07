Tahinli Çörek İçin Malzemeler
Hamuru için;
2 su bardağı un
1 çay bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı kuru maya
3 çorba kaşığı tereyağ
4 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet yumurta
Üzeri için;
4 çorba kaşığı şeker
1 su bardağı tahin
Susam
Arpacık Soğanlı Mantar Sote İçin Malzemeler
15-20 adet arpacık soğan
10-15 adet mantar
2 adet sivri biber
1 tatlı kaşığı un
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çay bardağı süt
Maydanoz
Karabiber
Tuz
Enginar Salatası İçin Malzemeler
4 adet enginar
1 çorba kaşığı un
2 limon
3 adet patates
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Kepekli Makarna İçin Malzemeler
1 paket kepekli makarna
4 çorba kaşığı haşlanmış mısır
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
Karabiber
Maydanoz