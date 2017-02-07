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Sucuklu Fırın Makarna

Sucuklu Fırın Makarna

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Sucuklu Fırın Makarna İçin Malzemeler

1 paket makarna
Sucuk harcı için;
300 gram kıyma
1 adete soğan
4 diş sarımsak
1 çorba kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kırmız biber
Karabiber
Tuz
Beşamel sosu için;
2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı tereyağ
4 çorba kaşığı kaşar rendesi
1,5 su bardağı süt

 

Taze Börülce Çorbası İçin Malzemeler

250 gram taze börülce
1 adet soğan
2 çorba kaşığı un
4 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı tereyağ
3 su bardağı su
Yarım limonun suyu
Yarım demet dereotu
Kırmızıbiber
Karabiber
Tuz

 

Zeytin Ezmeli Havuç Salatası İçin Malzemeler

4 adet havuç
2 çorba kaşığı zeytin ezmesi
2 adet salatalık
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet limon
Maydanoz
Kekik
Tuz

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