Sucuklu Fırın Makarna İçin Malzemeler
1 paket makarna
Sucuk harcı için;
300 gram kıyma
1 adete soğan
4 diş sarımsak
1 çorba kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kırmız biber
Karabiber
Tuz
Beşamel sosu için;
2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı tereyağ
4 çorba kaşığı kaşar rendesi
1,5 su bardağı süt
Taze Börülce Çorbası İçin Malzemeler
250 gram taze börülce
1 adet soğan
2 çorba kaşığı un
4 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı tereyağ
3 su bardağı su
Yarım limonun suyu
Yarım demet dereotu
Kırmızıbiber
Karabiber
Tuz
Zeytin Ezmeli Havuç Salatası İçin Malzemeler
4 adet havuç
2 çorba kaşığı zeytin ezmesi
2 adet salatalık
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet limon
Maydanoz
Kekik
Tuz