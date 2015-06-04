Soğan Salatası Video

Soğan Salatası Tarifi İçin Malzemeler ;
2 adet Kırmızı Soğan
1/2 demet Maydanoz
1 adet Limonun Suyu
5 çorba kş. Zeytinyağ
1 tatlı kş. Sumak
1 tatlı kş. Nane
Tuz
Soğan Salatası Tarifi İçin Malzemeler ;
2 adet Kırmızı Soğan
1/2 demet Maydanoz
1 adet Limonun Suyu
5 çorba kş. Zeytinyağ
1 tatlı kş. Sumak
1 tatlı kş. Nane
Tuz
EtiketlerSalata yemek tarifi yemek zevki
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süper ya bu soğan salatası tşkler