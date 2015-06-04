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Soğan Salatası Video

Video Galeri 1 Yorum

 

Soğan Salatası Tarifi İçin Malzemeler ;

2 adet Kırmızı Soğan

1/2 demet Maydanoz

1 adet Limonun Suyu

5 çorba kş. Zeytinyağ

1 tatlı kş. Sumak

1 tatlı kş. Nane

Tuz

Soğan salatası tarifi için videomuzu izleyebilirsiniz, afiyet olsun.

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Bir Yorum

  1. yemek tarifleri
    12 Ocak 2016 - 16:32

    süper ya bu soğan salatası tşkler

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