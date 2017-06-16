Ramazan ayında sağlıklı bir oruç için sağlıklı beslenme gerekli…

Yeterli ve uzun süre tok tutacak şekilde güçlü bir sahur öğünü bütün günü enerjik ve rahat geçirmemize zemin hazırlar. Günün sonunda, bütün gün aç ve susuz kalan bedenimizi iftarda öyle beslemeliyiz ki, yorulan vücudumuzu yapılandırsın, kan şeker seviyesini sağlıklı seviyelere getirebilsin…

Nil Şahin GÜRHAN

Beslenme Uzmanı

Ramazan ayında oruç tutarken, yaşam şeklimiz ile birlikte beslenmemizde 1 ay sürecek derin bir değişiklik yaşarız. Rahat ve sağlıklı oruç tutabilmek için sahur ve iftar öğünlerinde sağlıklı, yeterli ve dengeli öğünler oluşturmalı, iftar sonrası sindirimi kolay küçük bir ara öğün tüketmeliyiz.

Yeterli ve uzun süre tok tutacak şekilde güçlü bir sahur öğünü bütün günü enerjik ve rahat geçirmemize zemin hazırlar. Günün sonunda, bütün gün aç ve susuz kalan bedenimizi iftarda öyle beslemeliyiz ki, yorulan vücudumuzu yapılandırsın, kan şeker seviyesini sağlıklı seviyelere getirebilsin. iftar sonrası dinlenirken de küçük ve sağlıklı bir ara öğün, enerjimizin düşmesini engeller.

Ramazanda oruç tutarken olmazsa olmazlar;

Sahur öğünü güçlü olsun: Oruçta, sahur öğünü normal beslenme sisteminde ki kahvaltı kadar önemlidir. Sahura mutlaka kalkmalı ve dengeli ve zengin bir sahur kahvaltısı yapmalısınız. 3-4 dilim peynir + 3-4 dilim tam tahıl ekmeği + küçük bir avuç ceviz, badem gibi kuru yemiş + bol domates salatalık gibi çiğ sebze + 1-2 porsiyon taze meyve dengeli bir sahur kahvaltısını oluşturur.

İftar öğünü sağlam olsun: İftarda dengeli beslenmek Ramazan ayının sağlıklı geçmesi için temel gerekliliktir. İftar öğününde denge kurmak için; 1 . grup yemek; et veya etli sebze yemekleri + 2 . grup yemek; ekmek grubu yiyecekler; ekmek, pilav, makarna, patates, mısır + 3 . grup yemek süt- yoğurt grubu (ayran, cacık, yoğurt olabileceği gibi iftarın üzerine sütü kahve ile karıştırarak sütlü kahve olarak da içebilirsiniz) + 4 . grup yiyecekler zeytinyağlı sebze yemekleri, salata ve çiğ sebze (az zeytin yağı ilave edilmiş salatadan en az bir avuç yemeniz gerekir, enerji içermediği için daha fazla, istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.) + 5 . grup yiyecek olarak da yemeğin üzerine tüketilecek Ramazan tatlıları veya meyve.

Su içmeye zaman ayırın: İftarda, sahurda, iftardan yatana kadar gece boyunca bol su için. İftardan sonra suyunuzu yanınıza alın sizi rahatsız etmeyecek şekilde bol bol için.

İftarda, sahurda, iftardan yatana kadar gece boyunca bol su için. İftardan sonra suyunuzu yanınıza alın sizi rahatsız etmeyecek şekilde bol bol için.

Gece yatmadan önce küçük bir ara öğün olsun: İftardan sonra yatmadan önce küçük sağlıklı bir atıştırma, 3. öğün görevini görür. Bu atıştırmalar; taze mevsim meyvesi veya kuru meyveler ile birlikte ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler olsun. Peynir + ekmekle küçük bir sandviç veya süt, yoğurt gurubu yiyecek yanında meyve ilavesi de tok tutan enerji veren atıştırmalardır.

İftardan sonra yatmadan önce küçük sağlıklı bir atıştırma, 3. öğün görevini görür. Bu atıştırmalar; taze mevsim meyvesi veya kuru meyveler ile birlikte ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler olsun. Peynir + ekmekle küçük bir sandviç veya süt, yoğurt gurubu yiyecek yanında meyve ilavesi de tok tutan enerji veren atıştırmalardır.

Oruçluyken gün içinde minimum hareket olsun: Ramazan’da oruçluyken aç ve susuz olduğunuz için, gün içinde minumum hareket edin. İftar sonrası açık havada kısa, orta tempolu bir yürüyüş metabolizmamızı canlı tutar.

Oruç tutarken sağlıklı beslenmeye dikkat edersek neler kazanırız?