1 yaşını doldurmayan çocuklara meyve suyu vermeyin

Amerikan Pediatri Akademisi, ebeveynlere 6 aydan küçük bebekler için yüzde 100 meyve sularından kaçınılmasını, bu tür içeceklerin ilk yılında bir bebeğin diyetinden tamamen kaldırılmasını önerdi.

BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun ile beraber çalışmalar yürüten Dyt. Nida Yıldız bebeklere yönelik bu diyetin gerekçesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Ebeveynler bebeklerinin meyve sularına ihtiyacı olduğunu düşünüyor, ancak bu bir yanlış anlamadan ibarettir. Bu konu üzerine verilen yeni öneriler, yüzde 100 meyve suyunun bebekler için sağlıklı olduğunu veya beslenme bakımından meyveye eşdeğer olduğunu düşünen ebeveynleri şaşırtabilir.

Meyvelerde meyve suyundan daha fazla lif var ve meyvelerin genel olarak diş çürümesine neden olma ihtimali az. Yüzde yüz meyve suyu, özellikle de diş çürüğü için yüksek risk altında olan çocuklara sadece özel durumlarda önerilmelidir.

MARKETTEN ALINAN MEYVE SUYU KOLAYA BENZER!

Bir su bardağı elma suyu 98 kcal ve 24 gram şeker içerdiği halde lif içermez. Buna kıyasla, yarım orta boy elma 1 gram lif, 26 kcal ve 5 gram şeker içerir. Meyve içindeki lif de tok hissetmenizi sağlar. Bütün bir meyveyi bütün olarak yiyenler, meyve suyu içenlere kıyasla daha az şeker tüketir.

Şeker ve kalori bakımından, marketlerden alınan meyve suyu, kolaya benzemektedir. Örneğin, bir su bardağı kola 21 gram şeker ve 122 kcal içerir. Bu değerler yaklaşık olarak elma suyuna yakındır.

ÇOCUKLAR BİR GÜNDE NE KADAR MEYVE SUYU İÇMELİ?

Ayrıca meyve suyunun 1 ila 3 yaş arası çocuklar için günde 120 ml ve 4-6 yaş arası çocuklar için günde 180 ml ile kısıtlanması öneriliyor.

Obezite ile meyve suyu içen çocuklar arasında herhangi direk bir bağlantı olmadığı belirtilse de meyve suyunun çocukların sağlıklı, dengeli diyetlerinde önemli bir yeri yoktur.

Diğer bir endişe ise küçük yaşta meyve suyu tüketiminin alışkanlık haline gelebileceği yönünde. Erken yaşta daha fazla meyve suyu içen bebeklerin, kola ve şeker içeren içecekler içmeye devam etme olasılığının yüksek olduğunu gösteren çalışmalar var.

2 YAŞ VE ÜSTÜ ÇOCUKLARA TAVSİYE EDİLİYOR

Federal Hükümet’in, Amerikalılar İçin Beslenme Rehberleri adı verilen sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyeleri, çok küçük çocuklar için artık meyve suyu önermiyor. Tarım, Sağlık ve İnsan Hakları Departmanları tarafından derlenen bu talimatlar sadece 2 yaş ve üstü çocuklar için meyve suyu tüketimi tavsiyelerinde bulunuyor. Kılavuzu hazırlayan uzmanlar bir fincan yüzde 100 meyve suyunu bir porsiyon meyve ile eşdeğer sayıyor, ancak tavsiye edilen tüketim miktarın en azından yarısının gerçek meyvelerden karşılanması gerektiğini hatırlatıyor.”

Ayrıntılı bilgi için:

Prof. Dr. Halil COŞKUN

Obezite & Metabolik Cerrahi

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