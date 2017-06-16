Coco Crunch

(1 Kişilik)

Coco Cranch Malzemeler

1 su bardağı krema

1 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 damla Hindistan cevizi esansı

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı pralin

Yarım çay bardağı fildişi pul çikolata

1 tatlı kaşığı çıtır krep

1 tatlı kaşığı bitter mısır patlağı

2 çorba kaşığı master chef peynir

Coco Cranch Hazırlanışı

Tereyağını ocakta bir tencerede erittikten sonra ayçiçek yağı ve süt ilave edin. Başka bir kapta yumurta ve şekeri çırpma teli ile çırptıktan sonra yağ ve sütün yarısını koyup karıştırmaya devam edin. Un, kabartma tozu, karbonatı da ekleyerek hepsini karıştırıp uygun bir tepsiye yayın. 180 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 70 dakika pişirin. Krema, süt, toz şekeri ocakta kaynattıktan sonra nişasta ilave ederek 1 taşım daha kaynatın. Hindistan cevizi sütü, Hindistan cevizi tozu, Hindistan cevizi esansı ve pudra şekerini de katıp, soğuduktan sonra kekin üzerine dökün. Çikolatayı ocakta benmari usulü eritip çıtır krep ve pralini de ekledikten sonra kekin üzerine yayıp servis tabağına alın. Son olarak mısır patlağını da üzerine ekleyerek servis yapabilirsiniz.