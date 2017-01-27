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püsküllü pilav

Püsküllü Pilav

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Püsküllü Pilav İçin Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur
250 gram taze fasulye
3 çorba kaşığı tereyağ
2 çorba kaşığı salça
3 su bardağı su
4 diş sarımsak
Pul biber
Nane
Tuz

 

Kırmızı Soğanlı Patates Salatası

1 adet kırmızı soğan
3 adet patates
3 adet sivri biber
3 diş sarımsak
1 su bardağı yoğurt
5 çorba kaşığı zeytinyağı
Karabiber
Tuz

Tahinli Patlıcan Salatası

2 adet közlenmiş patlıcan
Yarım su bardağı tahin
2 diş sarımsak
1 adet limon
Maydonoz

Üzeri İçin
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Kırmızı biber

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