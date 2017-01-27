Tatar Böreği Tarifi

2017’ye farklı lezzetlerle ‘merhaba’ demek istiyorsanız Kadir Şef’in reçeteleri tam size göre… Her zaman ki gibi yeni, farklı ve ilgi çekici…

Tatar Böreği

(4 Kişilik)

Tatar Böreği İçin Malzemeler:

1 kilo un

3 adet yumurta

Alabildiği kadar ılık su

İri yemeklik tuz

Sosu İçin:

250 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

Bir tutam maydanoz

Tatar Böreği Hazırlanışı:

Hamuru kulak memesinden biraz sert kıvamda yoğurun. Bezelere ayırıp, mantı hamuru gibi açın, üçgen şekilde kesin. Oda sıcaklığında tepsilere dizerek kurutun. Sosu için; Soğanı kavurun kıyma ve diğer malzemeleri ekleyin, makarna sosu kıvamına getirin. Kuruttuğunuz hamurları tuzlu ve yağlı suda haşladıktan sonra süzün ve sosunu üzerine gezdirin. Arzuya göre üzerine kızgın tereyağı gezdirin. Afiyet olsun.