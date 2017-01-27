Fasulye Şekerlemesi

(4 – 6 Kişilik)

Fasulye Şekerlemesi İçin Malzemeler:

2 su bardağı şeker fasulye

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı toz badem

150 gram tuzsuz tereyağı

3 adet yumurta

1 çay kaşığı Karbonat

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

100 gram bitter çikolata

1,5 çorba kaşığı krema

2 çorba kaşığı irmik

Fasulye Şekerlemesi Hazırlanışı:

Kuru fasulyeleri 1 gün önceden ıslatıp, haşlayın. Krema ve çikolata dışındaki tüm malzemeleri ekleyerek mutfak robotundan geçirin, püre haline getirin. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak tepsiye dizin, 150 dereceye ayarlı fırında ortalama 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolata ve krema ile sos yapın, üzerine batırıp isteğe göre fıstık veya cevizle süsleyip, afiyetle tüketibilirsiniz.