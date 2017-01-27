Fasulye Şekerlemesi
(4 – 6 Kişilik)
Fasulye Şekerlemesi İçin Malzemeler:
2 su bardağı şeker fasulye
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı toz badem
150 gram tuzsuz tereyağı
3 adet yumurta
1 çay kaşığı Karbonat
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
100 gram bitter çikolata
1,5 çorba kaşığı krema
2 çorba kaşığı irmik
Fasulye Şekerlemesi Hazırlanışı:
Kuru fasulyeleri 1 gün önceden ıslatıp, haşlayın. Krema ve çikolata dışındaki tüm malzemeleri ekleyerek mutfak robotundan geçirin, püre haline getirin. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak tepsiye dizin, 150 dereceye ayarlı fırında ortalama 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolata ve krema ile sos yapın, üzerine batırıp isteğe göre fıstık veya cevizle süsleyip, afiyetle tüketibilirsiniz.