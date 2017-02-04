Patates Eskalop İçin Malzemeler
3 adet patates
1 su bardağı süt
2 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı kaşar rendesi
Karabiber
Tuz
Yoğurtlu Un Çorbası İçin Malzemeler
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı et suyu
1 çorba kaşığı tereyağ
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Kırmızıbiber
Karabiber
Tuz
Şinitzel İçin Malzemeler
4 parça dövülmüş biftek
3 adet yumurta
3 çorba kaşığı un
4 çorba kaşığı galeta unu
1 su bardağı zeytinyağı
Bulgurlu Marul Yaprakları İçin Malzemeler
1 su bardağı ince bulgur
1 adet soğan
2 adet sivribiber
2 adet közlenmiş kırmızıbiber
2 diş sarımsak
1 limonun suyu
5 çorba kaşığı zeytiyağı
Kırmızıbiber
tuz