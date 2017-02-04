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patates eskalop

Patates Eskalop

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Patates Eskalop İçin Malzemeler

3 adet patates
1 su bardağı süt
2 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı kaşar rendesi
Karabiber
Tuz

Yoğurtlu Un Çorbası İçin Malzemeler

2 çorba kaşığı un
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı et suyu
1 çorba kaşığı tereyağ
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Kırmızıbiber
Karabiber
Tuz

Şinitzel İçin Malzemeler

4 parça dövülmüş biftek
3 adet yumurta
3 çorba kaşığı un
4 çorba kaşığı galeta unu
1 su bardağı zeytinyağı

Bulgurlu Marul Yaprakları İçin Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur
1 adet soğan
2 adet sivribiber
2 adet közlenmiş kırmızıbiber
2 diş sarımsak
1 limonun suyu
5 çorba kaşığı zeytiyağı
Kırmızıbiber
tuz

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