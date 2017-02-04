Kağıt Kebabı İçin Malzemeler
500 gram kuzu eti
1 demet taze soğan
1 demet dereotu
1 demet maydanoz
1 çorba kaşığı sıvıyağ
Karabiber
Kekik
Tuz
Yağlı pişirme kağıdı
Enginarlı Pilav İçin Malzemeler
3 adet enginar
1 su bardağı pirinç
1 adet havuç
1 adet soğan
1 çay bardağı bezelye
1 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Dereotu
Tuz
Mantarlı Ekmekler İçin Malzemeler
250 gram mantar
4 çorba kaşığı beyaz peynir
4 dilim ekmek
Kavun Sepeti İçin Malzemeler
1 adet kavun
4 veya 5 adet çilek
1 adet elma
1 adet muz
1 adet portakal
1 çorba kaşığı pudra şekeri
Nane yaprağı