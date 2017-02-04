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Enginarlı Pilav

Enginarlı Pilav

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Kağıt Kebabı İçin Malzemeler

500 gram kuzu eti
1 demet taze soğan
1 demet dereotu
1 demet maydanoz
1 çorba kaşığı sıvıyağ
Karabiber
Kekik
Tuz
Yağlı pişirme kağıdı

Enginarlı Pilav İçin Malzemeler

3 adet enginar
1 su bardağı pirinç
1 adet havuç
1 adet soğan
1 çay bardağı bezelye
1 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Dereotu
Tuz

Mantarlı Ekmekler İçin Malzemeler

250 gram mantar
4 çorba kaşığı beyaz peynir
4 dilim ekmek

 

Kavun Sepeti İçin Malzemeler

1 adet kavun
4 veya 5 adet çilek
1 adet elma
1 adet muz
1 adet portakal
1 çorba kaşığı pudra şekeri
Nane yaprağı

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