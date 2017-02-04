Zeytinli Ekmek İçin Malzemeler
1 su bardağı zeytinyağı
4 adet yumurta
3 çorba kaşığı yoğurt
3 su bardağı un
1 su bardağı zeytinyağı
1 paket kabartma tozu
Yarım limon suyu
Kekik
Nane
Tuz
Kıymalı Kol Böreği İçin Malzemeler
3 adet yufka
Kıyma harcı için;
200 gram kıyma
2 adet soğan
Yarım demet maydanoz
2 çorba kaşığı tereyağ
Karabiber
Tuz
Üzeri için;
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı yoğurt
5 çorba kaşığı sıvıyağ
Sosis Kızartması İçin Malzemeler
6 veya 7 adet küçük sosis
2 yaprak milföy hamuru
4 adet sivribiber
1 adet yumurtanın sarısı
Kup Piramit İçin Malzemeler
2 paket bitter çikolata
1 paket bisküvi
1 çay bardağı krema
1 çay bardağı ceviz
1 çorba kaşığı tereyağ