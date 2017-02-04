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kıymalı kol böreği

Kıymalı Kol Böreği

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Zeytinli Ekmek İçin Malzemeler

1 su bardağı zeytinyağı
4 adet yumurta
3 çorba kaşığı yoğurt
3 su bardağı un
1 su bardağı zeytinyağı
1 paket kabartma tozu
Yarım limon suyu
Kekik
Nane
Tuz

Kıymalı Kol Böreği İçin Malzemeler

3 adet yufka
Kıyma harcı için;
200 gram kıyma
2 adet soğan
Yarım demet maydanoz
2 çorba kaşığı tereyağ
Karabiber
Tuz
Üzeri için;
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı yoğurt
5 çorba kaşığı sıvıyağ

Sosis Kızartması İçin Malzemeler

6 veya 7 adet küçük sosis
2 yaprak milföy hamuru
4 adet sivribiber
1 adet yumurtanın sarısı

Kup Piramit İçin Malzemeler

2 paket bitter çikolata
1 paket bisküvi
1 çay bardağı krema
1 çay bardağı ceviz
1 çorba kaşığı tereyağ

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