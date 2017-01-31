Meyveli Pankek Tarifi

Fırında Bulgurlu Levrek İçin Malzemeler
1 su bardağı ince bulgur
1 adet levrek balığı
4 diş sarımsak
2 adet taze soğan
1 adet domates
2 çorba kaşığı nar ekşisi
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
Maydanoz
Karabiber
Tuz
Zeytinyağlı Kabak Çiçeği Dolması İçin Malzemeler
10 adet kabak çiçeği
Yarım çay bardağı pirinç
1 adet soğan
2 adet domates
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı şeker
Maydanoz
Dereotu
Karabiber
Tarçın
Nane
Tuz
Meyveli Pankek İçin Malzemeler
1,5 su bardağı un
1 çay bardağı toz şeker
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
2 çorba kaşığı tereyağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Tuz
Üzeri için;
1 adet muz
1 adet elma
1 adet portakal
Ceviz
Bal