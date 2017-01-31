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Bulgurlu Köfte

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Bulgurlu Köfte İçin Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur
400 gram kıyma
1 adet doğan
1 su bardağı sıcak su
Maydanoz
Karabiber
Tuz
Kızartmak için
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
Yarım su bardağı su
Sıvıyağ

 

Sıkma İçin Malzemeler

4 dilim bayat ekmek
4 su bardağı un
3 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
İçi için;
1 adet soğan
1 adet domates
2 çorba kaşığı zeytinyağı
4 çorba kaşığı beyaz peynir
1 su bardağı lor peyniri
1 çorba kaşığı tereyağ
Maydonoz
Kırmızıbiber
Kekik
Kimyon

 

Çikolata Soslu İrmik Tatlısı İçin Malzemeler

10 çorba kaşığı irmik
10 çorba kaşığı toz şeker
1 litre süt
Üzeri için;
2 paket bitter çikolata
1 çay bardağı krema
2 çorba kaşığı ceviz içi

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Bulgurlu Köfte Tarifi Bulgurlu köfte 2 su bardağı ince bulgur 400 gram kıyma 1 adet …

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