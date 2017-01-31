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Hintpare Tarifi

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Hintpare İçin Malzemeler

2 adet yumurta
3 çorba kaşığı tereyağ
1,5 çay bardağı Hindistan cevizi
Aldığı kadar un
Şerbeti için;
3 su bardağı su
3,5 su bardağı şeker
Yarım limonun suyu

 

Zeytinyağlı Bakla İçin Malzemeler

1 kilo taze bakla
2 adet kuru soğan
4 sal taze soğan
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı un
2 adet limonun suyu
2 su bardağı su
Yarım demet dereotu
Üzerine bir kase yoğurt

Kıymalı Krep İçin Malzemler

250 gram kıyma
2 adet sivri biber
2 adet domates
1 adet soğan
Maydanoz
Karabiber
Tuz

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