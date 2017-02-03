Limonlu Çorba İçin Malzemeler
1 adet limon
1 adet havuç
1 adet soğan
1 adet patates
3 çorba kaşığı pilavlık bulgur
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşı salça
3 su bardağı su
Karabiber
Tuz
Kolay Pizza İçin Malzemeler
2 adet yufka
2 adet domates
2 diş sarımsak
5 dilim kaşar peyniri
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı su
Kırmızıbiber
Karabiber
Kekik
Tuz
Tavuk Döner İçin Malzemeler
4 parça tavuk göğüs eti
2 çorba kaşığı kıyma
1 adet kuru soğan
4 çorba kaşığı maydanoz
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Kırmızıbiber
Karabiber
Kimyon
Kekik
Tuz
Çiğ Kabak Salatası İçin Malzemeler
2 adet kabak
6 çorba kaşığı yoğurt
2 diş sarımsak
Yarım demet dereotu
1 çay bardağı çekilmiş fındık
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz