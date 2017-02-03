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limonlu çorba

Limonlu Çorba

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Limonlu Çorba İçin Malzemeler

1 adet limon
1 adet havuç
1 adet soğan
1 adet patates
3 çorba kaşığı pilavlık bulgur
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşı salça
3 su bardağı su
Karabiber
Tuz

Kolay Pizza İçin Malzemeler

2 adet yufka
2 adet domates
2 diş sarımsak
5 dilim kaşar peyniri
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı su
Kırmızıbiber
Karabiber
Kekik
Tuz

 

Tavuk Döner İçin Malzemeler

4 parça tavuk göğüs eti
2 çorba kaşığı kıyma
1 adet kuru soğan
4 çorba kaşığı maydanoz
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Kırmızıbiber
Karabiber
Kimyon
Kekik
Tuz

 

Çiğ Kabak Salatası İçin Malzemeler

2 adet kabak
6 çorba kaşığı yoğurt
2 diş sarımsak
Yarım demet dereotu
1 çay bardağı çekilmiş fındık
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz

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