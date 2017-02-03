Kabak Dolması İçin Malzemeler
6 adet kabak
300 gram kıyma
1 su bardağı pirinç
1 adet soğan
2 adet domates
2 diş sarımsak
1 çay bardağı su
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çorba kaşığı biber salçası
1 çorba kaşığı domates salçası
Dereotu
Maydonoz
Karabiber
Kırmızıbiber
Nane
Tuz
Sosu için,
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı nane
Yarım limon suyu
Dolmanın pişmiş suyu
Muhallebili Börek İçin Malzemeler
Muhallebisi için;
1 su bardağı süt
1 adet yumurta
1 adet yufka
2 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tereyağ
Şerbeti için;
1 su bardağı su
1 su bardağı şeker
Enginar Çorbası İçin Malzemeler
3 adet enginar
1 adet soğan
Yarım limon
2 çorba kaşığı tereyağ
Dereotu
Karabiber
Tuz
Domatesli Semizotu Salatası İçin Malzemeler
3 adet domates
Yarım demet dereotu
4 diş sarımsak
3 adet salatalık
1 limonun suyu
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Kırmız biber
Tuz