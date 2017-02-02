Kağıtta Tavuk İçin Malzemeler
300 gram tavuk eti
3 adet mantar
2 adet domates
3 adet sivri biber
2 dal maydanoz
5 diş sarımsak
5 çorba kaşığı zeytinyağı
Kekik
Kimyon
Karabiber
Tuz
Yağlı kağıt
Patlıcanlı Fırın Makarna İçin Malzemeler
1 paket makarna
Sosu için;
Çorba kaşığı un
2 su bardağı süt
3 çorba kaşığı tereyağ
Karabiber
Tuz
Yoğurtlu Meyve Salatası İçin Malzemeler
2 adet elma
1 adet muz
2 adet armut
5 adet kuru kayısı
4 çorba kaşığı yoğurt
1 adet limonun suyu
2 çorba kaşığı pudra şekeri
Havuç Salatası İçin Malzemeler
3 adet havuç
3 diş sarımsak
5 çorba kaşığı yoğurt
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Maydanoz
Kırmızıbiber
Tuz