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Kağıtta Tavuk

Kağıtta Tavuk

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Kağıtta Tavuk İçin Malzemeler

300 gram tavuk eti
3 adet mantar
2 adet domates
3 adet sivri biber
2 dal maydanoz
5 diş sarımsak
5 çorba kaşığı zeytinyağı
Kekik
Kimyon
Karabiber
Tuz
Yağlı kağıt

 

Patlıcanlı Fırın Makarna İçin Malzemeler

1 paket makarna
Sosu için;
Çorba kaşığı un
2 su bardağı süt
3 çorba kaşığı tereyağ
Karabiber
Tuz

Yoğurtlu Meyve Salatası İçin Malzemeler

2 adet elma
1 adet muz
2 adet armut
5 adet kuru kayısı
4 çorba kaşığı yoğurt
1 adet limonun suyu
2 çorba kaşığı pudra şekeri

 

Havuç Salatası İçin Malzemeler

3 adet havuç
3 diş sarımsak
5 çorba kaşığı yoğurt
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Maydanoz
Kırmızıbiber
Tuz

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