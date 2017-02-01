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Tuzlu Bisküvi

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Cevizli Brownie İçin Malzemeler

1 su bardağı un
3 adet yumurta
3 çorba kaşığı kakao
80 gram bitter çikolata
4 çorba kaşığı tereyağ
1 su bardağı ceviz içi
1 çay kaşığı kabartma tozu
1,5 su bardağı toz şeker

 

Tuzlu Bisküvi İçin Malzemeler

2,5 su bardağı un
1 adet yumurta
4 çorba kaşığı süt
2 çorba kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı kabartma tozu
50 gram kaşar peyniri
1 çay kaşığı pul biber
Üzeri için;
1 adet yumurta sarısı
Susam

 

Mantarlı Ekmekler İçin Malzemeler

300 gram mantar
6 dilim ekmek
2 adet domates
4 adet sivribiber
1 adet soğan
2 çorba kaşığı kaşar peyniri
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Maydanoz
Kırmızıbiber
Karabiber
Tuz

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