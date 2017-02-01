Cevizli Brownie İçin Malzemeler
1 su bardağı un
3 adet yumurta
3 çorba kaşığı kakao
80 gram bitter çikolata
4 çorba kaşığı tereyağ
1 su bardağı ceviz içi
1 çay kaşığı kabartma tozu
1,5 su bardağı toz şeker
Tuzlu Bisküvi İçin Malzemeler
2,5 su bardağı un
1 adet yumurta
4 çorba kaşığı süt
2 çorba kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı kabartma tozu
50 gram kaşar peyniri
1 çay kaşığı pul biber
Üzeri için;
1 adet yumurta sarısı
Susam
Mantarlı Ekmekler İçin Malzemeler
300 gram mantar
6 dilim ekmek
2 adet domates
4 adet sivribiber
1 adet soğan
2 çorba kaşığı kaşar peyniri
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Maydanoz
Kırmızıbiber
Karabiber
Tuz