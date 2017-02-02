Minik Şefler, Ünlü Anneleri İçin Pide Pişirdi

Bugüne kadar hazırladıkları birbirinden lezzetli Ordu pideleriyle son zamanların yükselen lezzeti Nelipide Gurme, ünlü anne ve çocuklarıyla pide pişirmek için bir araya geldi. Nelipide’nin Bağdat Caddesi’ndeki restoranında gerçekleşen ‘Yeni nesile Nelipide’ etkinliği kapsamında Duygu Boztepe, Zara ve Irmak Ünal gibi ünlü anneler ve çocukları, doğru pide pişirme tekniklerini ve Ordu’nun özel lezzetlerini öğrenme şansı yakaladı. Yeni nesil pidecilik anlayışı ve farklı mekan konsepti ile pideye sınıf atlatan Nelipide Gurme, yarıyıl tatilinde ünlü anneler ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Pide Hazırlama Sürecinde Her Adım Önemli

Nelipide’nin Bağdat Caddesi’ndeki restoranında Derya Özel ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğine Duygu Boztepe, Zara ve Irmak Ünal gibi ünlü anneler çocuklarıyla birlikte katılarak pide pişirme tekniklerini Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş’tan dinledi. Miniklere pide pişirmenin tekniklerini ve Ordu’nun sıra dışı lezzetlerini detaylı bir şekilde anlatan Aktaş, pide hazırlama sürecinde her adımın çok önemli olduğunun altını çizdi.

Ordu’dan gelen yöresel lezzetlere pidelerine hayat veren minikler, hazırladıkları pideleriyle usta şeflerden de geçer not aldı. Kendi elleriyle tasarladıkları pideleri annelerine tattıran minikler, pide yapımı sertifikalarını alarak bu yarıyıl tatilinde güzel anılarına bir yenisini daha ekleyerek Nelipide’den ayrıldılar.

Nelipide Gurme Bu İşe Nasıl Başladı?

1981 yılında Ordu merkezde 8 masalı bir pide salonu olarak faaliyetine başlayan Aktaşlar Lezzetler Gurubu, bugün Nelipide Gurme markası ile 2013 yılından beri hizmet veriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş; “Yemeyi, içmeyi, hatta daha önce ağırlamayı, yani misafiri çok sevmekle başladı hikayemiz” diye anlatıyor… Farklılaşan lezzeti ve restoran konseptiyle pideye sınıf atlatan Nelipide Gurme, alışık olunanın aksine, kendine özgü lezzetleriyle pide restoranı algısında farklılık yaratıyor. Ordu’nun eşsiz tatlarının harmanlandığı birbirinden farklı pide çeşitlerinin yanında Nelipide Gurme’de Türk Mutfağı’nın seçkin lezzetlerinin yer aldığı zengin bir menü ve Ordu köy kahvaltısı da bulunuyor. Nelipide Gurme, Ordu’da Güzelyalı, Durugöl ve Çarşı olmak üzere toplam üç şubeyle hizmet veriyor. İlk konsept mağazasını 2013 yılının başında İstanbul Bağdat Caddesi’nde açan Nelipide Gurme’nin Ataşehir ve Beylikdüzü’nde de şubeleri bulunuyor. Ordu’da doğan Nelipide, franchise vererek Türkiye’de büyümesini sürdürecek. 2017 yılı sonunda 12 şube sayısına ulaşmayı hedefleyen marka yeni yatırıcılara kapısını sonuna kadar açıyor.