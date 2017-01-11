İzmir Köfte Tarifi

Fırında Makarna İçin Malzemeler
3 su bardağı kelebek makarna
1 adet yumurta
2 su bardağı süt
1 çorba kaşığı un
1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi
1 çay bardağı beyaz peyniri rendesi
2çorba kaşığı tereyağ
Maydonoz
Karabiber
Tuz
Fasulye Piyazı İçin Malzemeler
2 su bardağı bombay fasulyesi
2 adet domates
5 adet sivribiber
2 adet soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı sirke
5 adet kesme şeker
Maydonoz
Tuz
Kayısı Kompostosu İçin Malzemeler
1 su bardağı kuru kayısı
1 su bardağı şeker
6 su bardağı su
İzmir Köfte İçin Malzemeler
Köftesi için;
400 gram kıyma
1 adet soğanın suyu
1 adet yumurta
5 silim bayat ekmekiçi
Maydonoz
Karabiber
Kimyon
Tuz