İlginç Yemek Geleneklerimiz ve Sebepleri

Öyle bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz ki her geleneğimizde ayrı lezzet, mutfağımızdaki her lezzette en az bir gelenek saklı. İyi kötü her durum için sunacak yiyeceklerimiz, hazırlayacak sofralarımız var. Yemeyi, yedirmeyi, pişirmeyi, ikram etmeyi, paylaşmayı seviyoruz. En güzel gelenekleri mutfağımızla, soframızla yaşatıyor, unutulmaz sofralarımızı geleneklerimize taşıyoruz. Kız isterken kahve pişiriyor, cenaze evinde helva kavuruyor, doğum gününde pastayla sürpriz yapıp mum üfletiyoruz. Peki bunları niye yapıyoruz? İşte cevabı…