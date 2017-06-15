HUQQabaz’da iftar sahura kadar…

Ramazan’da keyif ve huzur dolu bir masada Türk mutfağının özellikle de geleneksel sokak lezzetlerinin sofralardaki en özel lezzetleriyle buluşmak isterseniz, Ataşehir Watergarden HUQQabaz şubesi tam size göre. Bulunduğu lokasyonda son zamanların en gözde mekanı olmayı başaran HUQQabaz, oldukça iddialı olduğu geleneksel tatlar üzerine yoğunlaştığı zengin Ramazan menüsüyle dikkat çekiyor.

Çöp şiş, Adana, mantı, hamburger, köfte, tavuk, kokoreç gibi aşina olduğumuz sokak lezzetlerine bir de HUQQabaz yorumu gelince varın gerisini siz düşünün? Ramazan’ı geniş bir menü ile karşılayan Ataşehir Watergarden HUQQabaz bunlarla yetinmeyip Türk ve dünya mutfaklarından enfes lezzetlere de menüsünde yer veriyor. Adı gibi görkemli enfes bir tat General Tuso, gün boyu tatlı krizinize ilaç olacak Coco Cranch, “Makarnadan özellikle İtalyan usulü olandan vazgeçemem” diyorsanız Pasta & Cheese, salata seçeneği olarak ise; Tahıllı Salata bizim seçtiklerimiz… Mekanın menüsünün bir hayli geniş olmasında tabii ki de Huqqa Mutfaklar Direktörü İsmail Ercan Turan’ın rolü büyük.

HUQQabaz’da Asla ‘Hayır’ diyemeyeceğimiz sihirli tatlar…

HUQQabaz, içinde birçok yöresel lezzeti barındırıyor. Huqqa çatısı altında yer alan bu markayla sihirli sokak lezzetleri markalaştırılarak dünya mutfağına kazandırma hedeflenmiş. HuQQabaz’ın halihazırda BalıQEkmek, TavuQçu, ShishQebab, Qahvaltı, GevreQ, QofteBurger, MakQrna, YeşilliQ, QTatlı, KebaQ, Qidchen, Qokoreç, OrganiQ ve Quzucu ile birlikte toplam 15 alt markası bulunuyor. HUQQabaz, özellikle erişilebilir fiyatı ve lezzet kalitesi ile ulaşılabilir lüks kategorisinde bir marka olma olunda ilerlemeye devam ediyor.

Huqqa Mutfaklar Direktörü İsmail Ercan TURAN

General Tus

(2 Kişilik)

Malzemeler

400 gram tavuk göğüs (kuşbaşı doğranmış)

1 su bardağı basmati pirinç

2 adet taze soğan

1 tutam taze kişniş

2 çorba kaşığı sweet chili sos

4 çorba kaşığı soya sosu

Bir tutam karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tutam Frenk soğanı

Tempura Sos İçin:

1 çay bardağı un

1 çay bardağı mısır nişastası

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

Teriyaki Sos İçin:

4 çorba kaşığı soya sosu

2 çorba kaşığı toz şeker

2 adet yeşil elma suyu

3 çorba kaşığı ketçap

1 çorba kaşığı pirinç sirkesi

1 çay bardağı su

5 çay kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tutam zencefil

1 tutam nişasta

Hazırlanışı:

Tempura sos için; Tüm malzemeyi bir çırpma teli yardımıyla koyu salep kıvamı alana dek karıştırın.

Teriyaki sos için; Bütün malzemeyi bir tencerede 10 dakika süreyle kaynatın. Soğuduktan sonra nişastayla salep kıvamına gelene kadar koyulaştırın.

Basmati pirinci 90 derecede kaynayan suda 5 dakika haşlayın. Haşlama işlemi tamamlandıktan sonra pirinçleri geniş bir tavaya alın. Daha sonra soya sos, sweet chilli sosu ilave ederek 2 veya 3 dakika soteleyin. Soteleme işlemi tamamlandıktan sonra, taze soğan, kişniş, tuz karabiber ilave ederek sunuma hazır hale getirin.

Temupra sosa bulanmış olan tavukları 180 derecede kızartın. Sunum yapacağınız servis tabağına hazırlamış olduğunuz pilavı koyun. Kızartmış olduğunuz tavukları boş bir kapta teriyaki sos ile karıştırdıktan sonra, pilavın üzerine koyun. Son olarak Frenk soğanını doğrayıp üzerine serpin ve servise sunun.