Pasta & Cheese

Domates sos için; Domatesleri ve diğer malzemeleri temizledikten sonra bütün malzemeleri ince ince doğrayın. Tavayı ocağa koyup tereyağını erittikten sonra sırasıyla; sarımsak ve kereviz sapını İlave edip soteleyin. En son domatesi ekleyip tuzunu da ayarladıktan sonra 20 dakika kadar sosu pişirin.