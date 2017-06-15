Pasta & Cheese
(2 Kişilik)
Malzemeler
1 paket Taglietelli Makarna
1 su bardağı domates sos
1 su bardağı krema
4 çorba kaşığı rende parmesan peyniri
1 tutam tuz
1 tutam toz karabiber
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tutam taze fesleğen
1 çay bardağı rende mozarella peyniri
Domates Sos İçin:
3 adet orta boy domates
Çeyrek kereviz sapı
1 tutam taze fesleğen
4 çorba kaşığı tereyağı
4 diş sarımsak
1 tutam tuz
Hazırlanışı:
|Domates sos için; Domatesleri ve diğer malzemeleri temizledikten sonra bütün malzemeleri ince ince doğrayın. Tavayı ocağa koyup tereyağını erittikten sonra sırasıyla; sarımsak ve kereviz sapını İlave edip soteleyin. En son domatesi ekleyip tuzunu da ayarladıktan sonra 20 dakika kadar sosu pişirin.
Tagliatelliyi 90 derecede haşlayın. Pişme süresini ve makarnanın sertliğini arzu ettiğiniz kıvamda ayarlayabilirsiniz. Zeytinyağı, krema, domates sos ve , fesleğeni bir tavada kaynatın. Kaynamış sora tagliatelliyi ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık 5 dakika karıştırdıktan sonra, rende peynirleri ekleyip karıştırın. Tagliatelliniz servise hazırdır.