Ana Sayfa » Tarifler » Hamur İşi Tarifleri » Pasta & Cheese
Pasta & Cheese

Pasta & Cheese

Hamur İşi Tarifleri, İftar Yemekleri, Pratik Yemekler, Tarifler Bir yorum bırak

Pasta & Cheese

(2 Kişilik)

 

Malzemeler

1 paket Taglietelli Makarna

1 su bardağı domates sos

1 su bardağı krema

4 çorba kaşığı rende parmesan peyniri

1 tutam tuz

1 tutam toz karabiber

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tutam taze fesleğen

1 çay bardağı rende mozarella peyniri

Domates Sos İçin:

3 adet orta boy domates

Çeyrek kereviz sapı

1 tutam taze fesleğen

4 çorba kaşığı tereyağı

4 diş sarımsak

1 tutam tuz

Pasta & Cheese

Hazırlanışı:

Domates sos için; Domatesleri ve diğer malzemeleri temizledikten sonra bütün malzemeleri ince ince doğrayın. Tavayı ocağa koyup tereyağını erittikten sonra sırasıyla; sarımsak ve kereviz sapını İlave edip soteleyin. En son domatesi ekleyip tuzunu da ayarladıktan sonra 20 dakika kadar sosu pişirin.

Tagliatelliyi 90 derecede haşlayın. Pişme süresini ve makarnanın sertliğini arzu ettiğiniz kıvamda ayarlayabilirsiniz. Zeytinyağı, krema, domates sos ve , fesleğeni bir tavada kaynatın. Kaynamış sora tagliatelliyi ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık 5 dakika karıştırdıktan sonra, rende peynirleri ekleyip karıştırın. Tagliatelliniz servise hazırdır.

OKU ➤  Dünyanın Sağlıklı Su Şişesi Bobble Artık Türkiye’de

Etiketler

Tavsiye

Çilek yemek için 7 neden

Çilek yemek için 7 neden Yazın müjdecisi çilek, manav tezgahlarında, pazarlarda yaygınlaşmaya başladı. Çocukların da …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.