Fırında Elma Tatlısı

(4 Kişilik)

Malzemeler:

4 adet büyük boy elma

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kakao

Muhallebisi İçin:

250 ml. süt

1 adet yumurtanın sarısı

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı vanilya

100 ml. krema

100 gram labne peyniri

1 Kutu Cook Çok Amaçlı Folyo

Hazırlanışı:

Muhallebisi için; Sütü tencerede ılıtın. Ayrı bir kasede yumurta sarısı ile şekeri iyice çırpın.

Isınmış olan sütten 1-2 kaşık kadar alıp kasedeki karışımı inceltin. Yumurta sarılı karışımı ve unu tenceredeki sütün içine ekleyin. Devamlı karıştırarak kıvam alıp kaynamasını sağlayın. Vanilyayı ekleyip birkaç taşım daha kaynatın. Ocaktan alın. Karışımı arada bir çırparak soğumaya bırakın.

Elmaların üzerini kapak şeklinde kesin, çekirdeklerini alıp içini hafifçe oyun. Elmaların iç kısımlarına tereyağ sürün, tarçın serpin. Kapaklarını kapatıp fotoğrafta gördüğünüz gibi Cook Çok Amaçlı Folyo’lara sarın. Fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece ayarlı fırında yarım saat pişirin. Elmaları Cook Çok Amaçlı Folyo’dan çıkartın. Cook Çok Amaçlı Folyoların içinde biriken suyu ayırın. Soğuyan muhallebiyi elmaların içlerine doldurun. Servis yaparken ayırdığınız suyu ve kakaoyu elmaların üzerine serpin. Elmalar ılıkken servis yapın.