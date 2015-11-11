Horchata

İçecek Tarifleri 1 Yorum

Horchata

Horchata Tarifi

Horchata İçin Malzemeler:
4 su bardağı su
1 su bardağı baldo pirinç (basmati de kullanabilirsiniz.)
1 adet çubuk tarçın
3 adet kakule
1/3 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı vanilya özütü

Horchata Hazırlanışı:
Pirinci, tarçını ve kakuleyi su ile birlikte pirinç pişene kadar kaynatın. Pirinç pişince içine toz şeker ve vanilya özütünü ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Tarçını ve kakuleyi pirincin içinden alın, kalan karışımı rondodan geçirin. Çok yoğun olursa su veya süt ile inceltebilirsiniz. Bardaklara alıp buz ile servis edin. Afiyet olsun!

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Bir Yorum

  1. uslukadin.com
    24 Aralık 2015 - 01:11

    Denedim biraz farklıydı, teşekkürler.

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