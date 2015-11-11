Horchata Tarifi
Horchata İçin Malzemeler:
4 su bardağı su
1 su bardağı baldo pirinç (basmati de kullanabilirsiniz.)
1 adet çubuk tarçın
3 adet kakule
1/3 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı vanilya özütü
Horchata Hazırlanışı:
Pirinci, tarçını ve kakuleyi su ile birlikte pirinç pişene kadar kaynatın. Pirinç pişince içine toz şeker ve vanilya özütünü ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Tarçını ve kakuleyi pirincin içinden alın, kalan karışımı rondodan geçirin. Çok yoğun olursa su veya süt ile inceltebilirsiniz. Bardaklara alıp buz ile servis edin. Afiyet olsun!
Denedim biraz farklıydı, teşekkürler.