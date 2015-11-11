Horchata Tarifi

Horchata İçin Malzemeler:

4 su bardağı su

1 su bardağı baldo pirinç (basmati de kullanabilirsiniz.)

1 adet çubuk tarçın

3 adet kakule

1/3 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü

Horchata Hazırlanışı:

Pirinci, tarçını ve kakuleyi su ile birlikte pirinç pişene kadar kaynatın. Pirinç pişince içine toz şeker ve vanilya özütünü ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Tarçını ve kakuleyi pirincin içinden alın, kalan karışımı rondodan geçirin. Çok yoğun olursa su veya süt ile inceltebilirsiniz. Bardaklara alıp buz ile servis edin. Afiyet olsun!