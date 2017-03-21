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Evde Hazırlayıp İş Yerinde Keyifle Yiyeceğiniz Pratik Yemekler

Evde Hazırlayıp İş Yerinde Keyifle Yiyeceğiniz Pratik Yemekler

Foto Galeri, Gurmeler Bir yorum bırak

Ticket, Sodexo, tabldot, yemekhane, catering…
Eğer bu kelimeler size tanıdık geliyorsa siz de çoktan iş hayatına atılmış, iş yerinde yemek konusunu derinlemesine çözmüşsünüzdür. Bazen çok sevdiğiniz bir yemek olur günün menüsünde, bazen yüzünü bile görmek istemedikleriniz.
O yüzden yanınızda yemek taşımanın da ne demek olduğunu bilirsiniz ya da düşünmüşsünüzdür. Olmadı yemek taşımaya başlamak için zaman kovalıyorsunuzdur.

Size hemen yarın başlamanız için mis gibi nedenler yani yemekler veriyoruz. Evde hazırlayıp iş yerinde keyifle yiyeceğiniz pratik yemekler olarak sizin için özel tarifleri bir araya getirdik. Evde hazırlayıp ertesi gün iş yerinde damak tadınıza göre yiyebileceğiniz, nasıl taşırım ki ben bunu diye düşünmeyeceğiniz hatta iş arkadaşlarınızın deyim yerindeyse sulanacağı yemekler.

Akşamdan kolayca hazırlayabileceğiniz pratik tatlı atıştırmalık…

Evde Hazırlayıp İş Yerinde Keyifle Yiyeceğiniz Pratik Yemekler

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