Ticket, Sodexo, tabldot, yemekhane, catering…

Eğer bu kelimeler size tanıdık geliyorsa siz de çoktan iş hayatına atılmış, iş yerinde yemek konusunu derinlemesine çözmüşsünüzdür. Bazen çok sevdiğiniz bir yemek olur günün menüsünde, bazen yüzünü bile görmek istemedikleriniz.

O yüzden yanınızda yemek taşımanın da ne demek olduğunu bilirsiniz ya da düşünmüşsünüzdür. Olmadı yemek taşımaya başlamak için zaman kovalıyorsunuzdur.

Size hemen yarın başlamanız için mis gibi nedenler yani yemekler veriyoruz. Evde hazırlayıp iş yerinde keyifle yiyeceğiniz pratik yemekler olarak sizin için özel tarifleri bir araya getirdik. Evde hazırlayıp ertesi gün iş yerinde damak tadınıza göre yiyebileceğiniz, nasıl taşırım ki ben bunu diye düşünmeyeceğiniz hatta iş arkadaşlarınızın deyim yerindeyse sulanacağı yemekler.

Akşamdan kolayca hazırlayabileceğiniz pratik tatlı atıştırmalık…

Evde Hazırlayıp İş Yerinde Keyifle Yiyeceğiniz Pratik Yemekler

Öğünlerini hafif geçirmek istiyorsanız bu salatalar sizin için… Hazır yaz ayları da yaklaşırken içinizi ferahlatıp kilonuzu hafifletecek bir öğün…

Evde Hazırlayıp İş Yerinde Keyifle Yiyeceğiniz Pratik Yemekler

Gurmelere Çıtır Çıtır Yufka Şöleni

Her ne kadar gurmeler için denilse de ofiste sağlıklı atıştırmalıklarınızın vazgeçilmezi olacak

Kömbe

Hatay’ın meşhur kömbesi… tadı damağınızda kalacak açlığınızı ertemeleye bire bir…

Evde Hazırlayıp İş Yerinde Keyifle Yiyeceğiniz Pratik Yemekler

Elmalı ve Karamelize Cevizli Salata

Sağlıklı hafif ve leziz bir salata…

Güllü Kek

Lokmalık şirin bir kek, ofiste gözünüzü ve midenizi açacak nefis bir lezzet…

Patates Pastası

Tatlı kurabiye salata derken bu meze halindeki patates salatası size çok iyi gelecek…

Şorgoğal Tarifi

Hep farklı tatlar denemek isteriz işte size fırsat. Azerbaycan mutfağından müthiş bir börek…

Portakallı Chia Puding

Dışarıdan tatlı söylemek yerine küçük kavanozlarda da yapılabilecek bu hem şirin hem de hafif tatlıyı mutlaka deneyip iş yerinizde gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz…

Çikolatalı Sürpriz

Kendi çikolatanı kendin yap. Tarife bağlı kalmayarak sevdiğiniz kuru meyve veya kuruyemişleri koyabilirsiniz.