Yemek Yaparken Yaptığımız Yanlışlar

Konu mutfak olunca hepimizin ya büyüklerinden ya da etrafından duyduğu bir takım pratik bilgileri vardır. Bu bilgilerin bazıları pek tabii doğru ama bazıları da yanlış. Ancak her zaman söylediğimiz gibi mutfak sonu olmayan bir okul. Diyeceğimiz o ki aşağıdaki basit gibi gözüken bazı şeyleri siz de farkında olmadan mutfakta yanlış yapmış ya da yapıyor olabilirsiniz.

En çok bilinen yanlışlara değinelim istedik. Diyeceğimiz o ki aşağıdaki basit gibi gözüken bazı şeyleri siz de farkında olmadan mutfakta yanlış yapmış ya da yapıyor olabilirsiniz. Şimdi kısaca bakalım o yanlışlar ve doğrusu neymiş…