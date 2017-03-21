İşte Türkiye’ye Gelen Yabancı Ünlülerin beğendiği Türk Yemekleri

Türkiye, dünyaca ünlü yabancı şarkıcıların ve özellikle Hollywood yıldızlarının sıkça ziyaret ettikleri ve bulunmaktan mutluluk duyduğu bir ülke. Sadece Türkiye’nin doğal güzelliklerine bayılmıyor tabii bu bizim ekranlarda hayran hayran seyrettiğimiz ünlüler; aynı zamanda Türk yemeklerini de tadıp hayranlıklarını dile getiriyorlar.

Duyduk ki Hollywood’da Adana kebaba methiyeler düzülüyormuş kısacası. Üstelik hepsinin de bir favori Türk yemeği var. Afiyetler olsun, siz hep gelin, biz sizi keyifle yedirir içiririz. Şimdi hemen as bayrakları as!