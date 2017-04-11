Evde Yapılabilecek Sağlıklı İçecekler

Barındırdığı zengin vitamin ve minerallerin yanı sıra bedenin su dengesini korumaya da yardımcı olan salatalık suyunu her daim yanı başınızda bulundurmanızda yarar var. Diyetisyen Emre Uzun, birbirinden çekici 10 salatalık suyu tarifiyle hayatınıza lezzetli ve sağlıklı bir pencere açıyor.

Bugünlerde giderek artan sayıda kişinin yanında salatalık suyu taşımaya başladığını görürseniz şaşırmayın. Çünkü onlar salatalık suyunun büyük yararlarını keşfetmişler demektir. Diyetisyen Emre Uzun, salata ve söğüşlerin vazgeçilmezi salatalığın suyuyla da bedene büyük yarar sağladığını, diğer su türleri yerine salatalık suyunu tercih etmenin bu yararları özümsemek için en iyi yol olduğunu söylüyor.

Diyetisyen Emre Uzun, salatalığın flavonoid, K, C ve B1 vitaminleri, beta-karoten, manganez, molibden, pantotenik asit, potasyum, fosfor bakır ve biyotin içerdiğini vurgulayarak salatalık suyunun bu vitamin ve mineralleri sağlamanın yanı sıra tatlandırılmış içecekler için ideal bir ikame olduğuna da dikkat çekiyor. Salatalık suyunun zihni ve bedeni sağlıklı tutmaya yardımcı olduğunu ifade eden Diyetisyen Uzun, bedenin su dengesini de koruyan salatalık suyunu bir cam şişeye doldurup gün içinde sık sık yudumlamanın bedeni ve zihni zinde ve aktif tutacağını belirtiyor. Diyetisyen Emre Uzun hazırlanması son derece kolay 10 salatalık suyu tarifiyle hayatımızın kaynağı suya lezzetli pencereler açıyor.