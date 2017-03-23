Ana Sayfa » Foto Galeri » Eskiden Fakirlik Şimdilerde Sosyete Yemekleri
Eskiden Fakirlik Şimdilerde Sosyete Yemekleri

Eskiden Fakirlik Şimdilerde Sosyete Yemekleri

Foto Galeri, Gurmeler Bir yorum bırak

Hepimiz hayatımızın bir döneminde bu gıdaları tüketmişizdir. Kimi zaman fakirlik dediğimiz zamanlarımıza denk gelen bu yemekler şimdilerde sosyetenin eline düşüp maliyetinin 10 katına çıkan bütçelerle satılıyor. Sosyetenin ve sosyete şeflerin eline ve diline düşen yemekler zamanında kimileri tarafından burun kıvrılarak yenirdi ya da hiç tercih edilmezdi. Şimdi sırasıyla bu yemekler nelermiş bir göz atalım. Eğer sizinde bu konuya ek olarak belirteceğiniz bir gıda yemek varda yorum olarak yazabilirsiniz… Ağzınızın tadı kaçmasın her daim  afiyet olsun…

Tavsiye

Evde Bulaşık Deterjanı Nasıl Yapılır

Evde Bulaşık Deterjanı Nasıl Yapılır?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.