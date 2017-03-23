Eskiden Fakirlik Şimdilerde Sosyete Yemekleri

Hepimiz hayatımızın bir döneminde bu gıdaları tüketmişizdir. Kimi zaman fakirlik dediğimiz zamanlarımıza denk gelen bu yemekler şimdilerde sosyetenin eline düşüp maliyetinin 10 katına çıkan bütçelerle satılıyor. Sosyetenin ve sosyete şeflerin eline ve diline düşen yemekler zamanında kimileri tarafından burun kıvrılarak yenirdi ya da hiç tercih edilmezdi. Şimdi sırasıyla bu yemekler nelermiş bir göz atalım. Eğer sizinde bu konuya ek olarak belirteceğiniz bir gıda yemek varda yorum olarak yazabilirsiniz… Ağzınızın tadı kaçmasın her daim afiyet olsun…