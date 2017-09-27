Erik Turşulu Kavurma Puan ver Puan ver

Erik Turşulu Kavurma

(4 Kişilik)

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

500 gram kuzu eti (tercihen yağları alınmış)

1 tatlı kaşığı salça

5-6 adet arpacık soğan

10 adet yeşil erik turşusu

1 küçük parça lahana turşusu

1 adet kapya biber

1 adet havuç turşusu

Hazırlanışı:

Geniş bir tavayı ısıtın. Kuşbaşı etleri ve salçayı ekleyin. Suyunu salıp çekene dek kavurun. Daha sonra tereyağı ve sıvı yağını ekleyin. Arpacık soğanı da ilave edin. Birkaç dakika daha kavurduktan kalan tüm malzemeyi ekleyin. Üzerini hafif örtecek kadar sıcak su ilave edin. Kısık ateşte, etler yumuşayana dek pişirin.