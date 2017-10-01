Kalbiniz İçin Belinizi İnceltin

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DOĞRU BESLENİN, ‘İYİ KALPLİ’ OLUN!

Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın en önemli yollarından biri, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak. Bunun için işe doğru yağı kullanmak, esmer tahılları tercih ederek posayı artırmak, kurubaklagil, sebze ve balığa sofranızda yer açarak başlayabilirsiniz. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, sağlıklı bir kalp için beslenme tüyolarını paylaştı.

Her gün bir diş sarımsak, haftada üç kez fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yemek kalp sağlığına iyi geliyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman da 29 Eylül Dünya Kalp Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, kalp sağlığı için öncelikle tuz, şeker ve alkolden uzak bir yaşam tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Duman, fiziksel görüntünün kalp sağlığı konusunda ipuçları verdiğini de hatırlatarak, şöyle konuştu;

ÖNCE YAĞI AZALTMAKLA BAŞLAYIN

Beslenmenizde toplam yağ tüketimi enerjinin yüzde 30’unu geçmemeli. Süt ve süt ürünlerinin az yağlı veya yağsız olanlarını tercih edin. Beslenmenizde balığa haftada en az 2 kere yer verin. Tam tahılları ve ürünlerini tüketin. Yemeklerinizde katı yağları az kullanın. Margarin, tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı gibi doymuş yağlar yerine bitkisel sıvı yağları (zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya, kanola yağı vb.) tercih edin. Tüketilen yağın miktarı kadar çeşidi de kolesterol dengesini sağlamak açısından önemlidir. Örneğin 1 tatlı kaşığı yağ yerine, 5 adet zeytin veya 4-5 adet fındık veya 2 adet ceviz yiyebilirsiniz.

KOLESTEROL FAKİRİ NOHUT!

Kolesterol içeren besinlerin diyetten çıkarılması gerekmez, sınırlamak yeterlidir. Beslenmenizde kuru baklagillere (nohut, kuru fasulye, mercimek vb.) daha çok yer verin. Kuru baklagiller; yağ, doymuş yağ ve kolesterolden fakir, kompleks karbonhidratlar ile posadan zengin bitkisel protein kaynağı besinlerdir. İçerdikleri fitokimyasal maddeler nedeniyle kan kolesterolünü düşürücü pozitif etkileri vardır.

PROTEİN AMA ÖLÇÜLÜ VE KALİTELİ

Kalp sağlığı için protein grubu besinler de (balık, kümes hayvanları eti, yumurta ve kırmızı et) beslenmede yer almalı. Ancak bu besin grubunun tüketiminde önemli olan miktar ve sıklıktır. Kalp sağlığının korunması açısından yağsız kırmızı etin haftada en fazla 1 kez, tavuk etinin 1 kez, balık etinin 2 – 3 kez, kuru baklagillerin de 2 – 3 kez yenilmesi gerekir.

KİLOLARINIZDAN KURTULUN

İdeal vücut ağırlığınızı koruyun, şişmansanız ideal ağırlığınıza ulaşın. Aşırı vücut yağı, kalp hastalığı riskini arttırır. Vücutta fazla yağın depolandığı bölgeye göre de kalp sağlığı etkilenir. Bu nedenle; ideal vücut ağırlığınıza ulaşmanız (ideal beden kitle indeksi / BKİ) dışında, bel / kalça oranınızın da normal olması kalp sağlığı açısından önemlidir. Bel / kalça oranı erkeklerde 0.9’un, kadınlarda ise 0.85’in üzerine çıkmamalıdır.

Kalp sağlığınız için fiziksel aktivitenizi de artırın. Aktif yaşam, kan kolesterol ve trigiliserit düzeylerinizi normalde tutar, HDL kolesterol (iyi kolesterol) düzeyini arttırır, kan basıncını düşürür, stresi kontrol etmeye yardımcı olur ve enerji harcayarak vücut ağırlığının kontrol altında tutulmasını sağlar.

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