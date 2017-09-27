Fesleğen ve Goji Berry Balkabağı Çorbası Puan ver Puan ver

Fesleğen ve Goji Berry Balkabağı Çorbası (Gaziantep Yöresi)

(4 Kişilik)

Malzemeler:

500 gram (2 dilim balkabağı)

2 diş sarımsak

1 adet orta boy gümüş soğan

1 çay kaşığı toz şeker

1 adet havuç

1 adet patates

Yarım tatlı kaşığı toz zerdeçal

2 su bardağı tavuk suyu

Yeterli miktarda tuz, karabiber

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı yemeklik krema

4-5 yaprak taze fesleğen

1 kahve fincanı goji berry

Hazırlanışı:

Balkabağı, soğan, patates, havuç ve sarımsağı soyup küp halinde doğrayın. Tencereye zeytinyağını ekleyerek öncelikle soğan ve sarımsağı ardından diğer tüm sebzeleri ekleyerek soteleyin. Tavuk suyu ve yeterli miktarda sıcak su kattıktan sonra balkabaklarını yumuşayana kadar 20-25 dakika kadar pişirin. Baharatları da ilave edip blendarla püre haline getirin. Ayrı bir tencereye tereyağı koyup püre haline gelen karışımı, kremayı, taze fesleğeni ve goji berryi atarak bir taşım kaynatın. Arzunuza göre balkabağı çekirdeği, yağ, biber sos ya da kızarmış balkabağı parçalarıyla servis edebilirsiniz.