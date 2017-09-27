Fesleğen ve Goji Berry Balkabağı Çorbası (Gaziantep Yöresi)
(4 Kişilik)
Malzemeler:
500 gram (2 dilim balkabağı)
2 diş sarımsak
1 adet orta boy gümüş soğan
1 çay kaşığı toz şeker
1 adet havuç
1 adet patates
Yarım tatlı kaşığı toz zerdeçal
2 su bardağı tavuk suyu
Yeterli miktarda tuz, karabiber
Zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı yemeklik krema
4-5 yaprak taze fesleğen
1 kahve fincanı goji berry
Hazırlanışı:
Balkabağı, soğan, patates, havuç ve sarımsağı soyup küp halinde doğrayın. Tencereye zeytinyağını ekleyerek öncelikle soğan ve sarımsağı ardından diğer tüm sebzeleri ekleyerek soteleyin. Tavuk suyu ve yeterli miktarda sıcak su kattıktan sonra balkabaklarını yumuşayana kadar 20-25 dakika kadar pişirin. Baharatları da ilave edip blendarla püre haline getirin. Ayrı bir tencereye tereyağı koyup püre haline gelen karışımı, kremayı, taze fesleğeni ve goji berryi atarak bir taşım kaynatın. Arzunuza göre balkabağı çekirdeği, yağ, biber sos ya da kızarmış balkabağı parçalarıyla servis edebilirsiniz.