Ana Sayfa » Tarifler » Çorba Tarifleri » Fesleğen ve Goji Berry Balkabağı Çorbası
Fesleğen ve Goji Berry Balkabağı Çorbası

Fesleğen ve Goji Berry Balkabağı Çorbası

Çorba Tarifleri, Tarifler Bir yorum bırak

Fesleğen ve Goji Berry Balkabağı Çorbası
Puan ver

Fesleğen ve Goji Berry Balkabağı Çorbası (Gaziantep Yöresi)

(4 Kişilik)

Malzemeler:

500 gram (2 dilim balkabağı)

2 diş sarımsak

1 adet orta boy gümüş soğan

1 çay kaşığı toz şeker

1 adet havuç

1 adet patates

Yarım tatlı kaşığı toz zerdeçal

2 su bardağı tavuk suyu

Yeterli miktarda tuz, karabiber

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı yemeklik krema

4-5 yaprak taze fesleğen

1 kahve fincanı goji berry

Hazırlanışı:

Balkabağı, soğan, patates, havuç ve sarımsağı soyup küp halinde doğrayın. Tencereye zeytinyağını ekleyerek öncelikle soğan ve sarımsağı ardından diğer tüm sebzeleri ekleyerek soteleyin. Tavuk suyu ve yeterli miktarda sıcak su kattıktan sonra balkabaklarını yumuşayana kadar 20-25 dakika kadar pişirin. Baharatları da ilave edip blendarla püre haline getirin. Ayrı bir tencereye tereyağı koyup püre haline gelen karışımı, kremayı, taze fesleğeni ve goji berryi atarak bir taşım kaynatın. Arzunuza göre balkabağı çekirdeği, yağ, biber sos ya da kızarmış balkabağı parçalarıyla servis edebilirsiniz.

OKU ➤  Limonata Video

Etiketler

Tavsiye

Çeşidiye

Çeşidiye

ÇeşidiyePuan ver Çeşidiye (4 Kişilik) Malzemeler: 500 gram kuzu kuşbaşı 200 gram arpacık soğan 50 …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.